شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية الأحزاب يرصد مخاطر التغير المناخى على اقتصاديات الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى إنفوجراف، مخاطر التغير المناخى على اقتصاديات الدول، جاء فيه أن مفهوم التغير المناخى هو الارتفاع غير المنضبط فى معدل درجة الحرارة العالمى، مضيفا أن النسبة المتوقعة لانخفاض الناتج المحلى الإجمالى العالمى مقابل ارتفاع درجة حرارة الأرض 3 درجات مئوية.

وعدد الإنفوجراف مخاطر التغير المناخى على اقتصاديات الدول، من بينها نقص الغذاء وحدوث نقص فى المياه وتراجع شديد فى معدلات السياحة وتهديد الإنتاج الزراعى العالمى.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، رصدت فى إنفوجراف، الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ، جاء فيه أن تلك الاستراتيجية أطلقتها وزيرة البيئة ضمن مشاركة مصر بقمة cop26 بفلاسكو.

وجاء فى الإنفوجراف من أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ، تحقيق نمو اقتصادى مستدام والتكيف مع تغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ وتحسين النية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة.