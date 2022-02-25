"خايفين عليه".. رسالة أسرة الطالب المصري محمد على في أوكرانيا - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

قالت المهندسة سمر على أبو العلا، شقيقة الطالب محمد أحد الطلاب المصريين بأوكرانيا، إن الوضع صعب جدًا و"إحنا خايفين عليه بعد اشتعال الأزمة بين روسيا وأوكرانيا"؛ مشيرة إلى أن شقيقها يدرس في كلية الطب منذ 4 سنوات.

وتابعت: "عندما علمنا بزيادة حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا تحدثنا مع محمد بسرعة إنهاء إجراءات العودة إلى مصر ولكنه كان ينتظر الحصول على أوراق من الجامعة بأوكرانيا أو أي وسيلة لاستكمال الدراسة أونلاين في مصر، كما أن الطلاب بالجامعة يحاولون أن يحصلوا على محتوى علمي يثبتون أنهم طلاب بالجامعة حتى يكون في أمان حال نزولنا إلى مصر ولا تضيع علينا سنوات الدراسة".

وأشارت شقيقة الطالب محمد علي في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إلى أنها علمت من خلال شبكات التواصل الاجتماعي فجر أمس بالقصف الروسي على أوكرانيا حاولنا التواصل معه، ولكن فشل الاتصال عدة مرات بسبب ظروف الحرب هناك حتى تمكنت من الاتصال به بعد عدة ساعات".

واختتمت المهندسة سمر على حديثها:"أناشد المسؤولين في وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أوكرانيا بسرعة التحرك لإنقاذ أبنائنا العالقين من الحرب لأن ظروف الحياة الحالية من نقص المواد الغذائية وإغلاق كافة المصارف والبنوك وانقطاع المواصلات، ولن يتمكنوا من تحملها طويلا والخوف الدائم الذي يعيشون فيه سيقضي عليهم".

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