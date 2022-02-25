بحضور وزير الشباب.. افتتاح مركز تخاطب في أسوان - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، افتتاح مركز تأهيل وتخاطب مركز شباب بدر بأسوان، والذي يأتي ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد الافتتاح كلٌ من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وقيادات وزارة الشباب والرياضة .

وأفادت محافظة أسوان في بيان لها، أن المركز أقيم وفقا لأحدث الأدوات والأجهزة ومزود بغرف تنمية مهارات ، وتنمية تخاطب، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسى، بالإضافة إلى التقييم النفسي.

وأكد وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة البالغ بذوى القدرات والهمم، والعمل على دمجهم فى المجتمع من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات المختلفة، التي تنفذها الوزارة في جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع المؤسسات المعنية، مقدما الشكر والتقدير لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على التعاون المثمر.

وأضاف أن المشروع يستهدف ذوى القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، وتأخر الكلام ومشاكل النطق، واضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه،وصعوبات التعلم وتعديل السلوك.