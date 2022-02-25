اندلاع حريق في مزرعة دواجن بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم الجمعة، نشوب حريق في مزرعة دواجن بالقرية، ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد عماد جلال، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي المركز إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق مروع في مزرعة دواجن بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، ملك المواطن "علي.ا"، على مساحة 5 قراريط.

انتقلت قوة من مركز شرطة كفر الشيخ، رفقة سيارتي إطفاء من الحماية المدنية، إلى موقع الحريق محل البلاغ، وجرت السيطرة عليه وإخمادة، فيما كشفت معاينة رجال الحماية المدنية، نفوق ألف كتكوت نتيجة الأدخنة الناتجة عن الحريق، وبسؤال صاحب المزرعة المذكور قرر أن سبب الحريق ماس كهربائي، ولا يتهم أحدًا بالتسبب في نشوب الحريق.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.