الوادي الجديد تحصد المركز الأول في البرلمان المدرسي على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن فوز برلمان إدارة الخارجة التعليمية بالمركز الأول على مستوى قطاع تعليم المحافظة في مسابقة البرلمان المدرسي، بعنوان "تنمية الوادي الجديد رؤية 2030".

وأعلن وكيل وزارة التعليم، عن المشروعات الفائزة في المعرض المحلي للعلوم والهندسة، الذي جرى تنفيذه في مدينة موط بالداخلة، بالتعاون والتنسيق مع إدارتي التطوير التكنولوجي والموهوبين.

وجاءت النتائج، كالتالي: المركز الأول، الطالبان شريف فرحان كامل، وأسامة فرحان كامل، من مدرسة الصديق الإعدادية بموط، عن مشروع ( برج الطاقة المتجددة )، مشرف العمل الأستاذ محمود محمد حسن، المركز الثاني، الطالب عبد الله أسامة محمد، بمدرسة الصديق الإعدادية بالداخلة بمشروع (سيارة صديقة البيئة)، المركز الثالث، الطالبتان فاطمة هشام محمد أحمد، نورهان ماهر يوسف، بمدرسة موط الثانوية بنات بمشروع (وداعا حوادث الطرق)، إشراف الأستاذ محمد عمر محمد.

والمركز الرابع، الطالب ارسانى أشرف زكريا، بمدرسة الخارجة الثانوية بنين بمشروع (تكثيف الطاقة الشمسية)، إشراف الأستاذة مروة فريد فخرى، المركز الخامس، الطالب يوسف عربي يوسف، بمدرسة موط الثانوية الصناعية بمشروع (منشأة آمنة من الحرائق)، إشراف الأستاذ محمد عمر محمد، المركز السادس، الطالب محمد خضر أحمد، بمدرسة الجديدة الثانوية المشتركة بمشروع (طاقة الرياح)، والطالبة سندس سعد عبد السلام بمدرسة أسمنت الإعدادية، بمشروع (جهاز تعقيم كلى)، المشرف الأستاذ بخيت يوسف بخيت.