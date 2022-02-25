أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت على قناة حيوية لتزويد شبه جزيرة القرم بالمياه، التي ضمتها روسيا وتعاني من نقص في المياه منذ ثماني سنوات. وقال الجيش الروسي في بيان "بفضل الأفواج البرية والقوات المجوقلةً، تمكنت القوات الروسية من الوصول إلى مدينة خيرسون، مما أتاح فتح القناة في شمال القرم واستعادة إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم". قطعت السلطات الأوكرانية مجاري القناة الواقعة في منطقة خيرسون، والتي كانت توفر 85 بالمئة من احتياجات المياه لشبه جزيرة القرم، بعد فترة وجيزة من ضم شبه الجزيرة في ربيع العام 2014. منذ ذلك الحين، تواجه القرم نقصاً حاداً في المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف في الصيف. وأثر إغلاق القناة أيضاً على الزراعة في شبه الجزيرة، التي كانت تشتهر بزراعة الأرز والذرة. وأكد حاكم القرم سيرغي أكسيونوف، عقب سيطرة الجيش الروسي على القناة أنه يمكن أن تصبح جاهزة للعمل مرة أخرى في غضون 48 ساعة. وبدأت روسيا هجومها على أوكرانيا الخميس، بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين باستقلال منطقة دونباس الانفصالية في أوكرانيا.



كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تسيطر على قناة حيوية لتزويد القرم بالمياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.