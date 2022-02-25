الرئيس الأوكراني يظهر في فيديو: نحن جميعا هنا في كييف

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في فيديو ظهر فيه مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في كييف "للدفاع" عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية ليدحض بذلك شائعات هروبه.

وقال زيلنسكي وإلى جانبه رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه "نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا".