ما لا تعرفه عن أوكرانيا.. هل يفجر احتلالها حرباً عالمية ثالثة؟!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 10:23 مساءً - أعلنت أوكرانيا اليوم الجمعة التعبئة العامة لمحاولة كبح الهجوم الروسي الواسع النطاق الذي تشنه روسيا عليها لليوم الثاني على التوالي.

من جهته أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في شريط مصور، الجمعة، بصحبة مساعديه أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في كييف “للدفاع” عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية.

وقال زيلنسكي وإلى جانبه رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه “نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا”.

ولكن يبقى السؤال الأبرز، هل تفجر الحرب الروسية على أوكرانيا، حرباً عالمية ثالثة؟

للإجابة على السؤال، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار المعطيات التالي:

أوكرانيا تحتل العديد من المراكز المهمة في أوروبا على صعيد المساحة أو على صعيد الثروات المعدنية التي تمتلكها، كما هو مبين فيما يلي:

أوكرانيا هي ثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة ويبلغ عدد سكانها أكثر من 43 مليون نسمة – أكثر من بولندا بنحو 6 ملايين.

وهي الأولى في أوروبا من حيث الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاسترداد من خامات اليورانيوم.

المركز الثاني في أوروبا والمركز العاشر في العالم من حيث احتياطي خام التيتانيوم.

المركز الثاني في العالم من حيث الاحتياطيات المستكشفة من خامات المنغنيز (2.3 مليار طن ، أو 12٪ من احتياطيات العالم).

ثاني أكبر احتياطي لخام الحديد في العالم (30 مليار طن).

المركز الثاني في أوروبا من حيث احتياطيات خام الزئبق.

المركز الثالث في أوروبا (المركز الثالث عشر في العالم) في احتياطي الغاز الصخري (22 تريليون متر مكعب).

المرتبة الرابعة في العالم من حيث القيمة الإجمالية للموارد الطبيعية.

المركز السابع عالميا في احتياطي الفحم (33.9 مليار طن).

من الناحية الثروة الزراعية:

الأولى في أوروبا من حيث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.

المركز الثالث في العالم من حيث مساحة التربة السوداء (25٪ من حجم العالم).

المركز الأول في العالم في صادرات زيت عباد الشمس وزيت عباد الشمس.

المركز الثاني عالمياً في إنتاج الشعير والمركز الرابع في صادرات الشعير.

ثالث أكبر منتج ورابع أكبر مصدر للذرة في العالم.

رابع أكبر منتج للبطاطس في العالم.

خامس أكبر منتج للجاودار في العالم.

المركز الخامس عالمياً في إنتاج النحل (75.000 طن).

المركز الثامن في العالم في صادرات القمح.

المركز التاسع في العالم في إنتاج بيض الدجاج.

المركز السادس عشر عالميا في صادرات الجبن.

يمكن لأوكرانيا تلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 600 مليون شخص.

أوكرانيا بلد صناعي مهم:

الأول في أوروبا في إنتاج الأمونيا.

ثاني أكبر نظام لأنابيب الغاز الطبيعي في أوروبا ورابع أكبر شبكة في العالم ؛

ثالث أكبر شركة في أوروبا والثامن في العالم من حيث القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية ؛

المركز الثالث في أوروبا والمركز الحادي عشر في العالم من حيث طول شبكة السكك الحديدية (21.700 كم) ؛

المركز الثالث في العالم (بعد الولايات المتحدة وفرنسا) في إنتاج أجهزة تحديد المواقع ومعدات تحديد المواقع ؛

ثالث أكبر مصدر للحديد في العالم

رابع أكبر مصدر للتوربينات لمحطات الطاقة النووية في العالم ؛

رابع أكبر مصنع لقاذفات الصواريخ في العالم ؛

المركز الرابع في العالم في صادرات الطين

المركز الرابع في العالم في صادرات التيتانيوم

المركز الثامن في العالم في صادرات الخامات والمركزات ؛

المركز التاسع في العالم في صادرات منتجات الصناعات الدفاعية.

عاشر أكبر منتج للصلب في العالم (32.4 مليون طن).

من خلال ما سبق، يتبين الدور المحوري والاستراتيجي لأوكرانيا على صعيد دول العالم، ويظهر بشكل واضح ضرورة مساعدة دول العالم للمحافظة على استقلالها، بعيداً عن الهيمنة الروسية، وأحلام القيصر بوتين.