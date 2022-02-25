شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون‬⁩ ⁦‪الأوكراني‬⁩ يعلن استعادة السيطرة على “⁦‪جزيرة‬⁩ الثعبان‬⁩” بالبحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أفاد التلفزيون الأوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية استعادت سيطرتها على “جزيرة الثعبان” بالبحر الأسود.

وكانت القوات الروسية أعلنت أمس الخميس أنها استطاعت السيطرة الكاملة على جزيرة الثعبان الاستراتيجية على ساحل أوكرانيا على البحر الأسود والقريبة من رومانيا.

لكن القوات الأوكرانية اليوم الجمعة استطاعت أن تعيد سيطرتها على الجزيرة الهامة والغنية بالبترول بالبحر الأسود، حسبما أفادت عدة وسائل إعلامية.

واستطاع الجيش الأوكراني، أيضا اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على مطار “أنتونوف” الحيوي، الواقع على بعد 10 كيلومترات من العاصمة كييف.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إنه “تمت استعادة السيطرة على المطار الواقع في غوستوميل”، الذي تعرض لهجوم روسي الخميس.

وكان الجيش الأوكراني أعلن الخميس استمرار القتال للسيطرة على مطار “أنتونوف”.

وأعلن رئيس أركان الجيوش الأوكرانية فاليري زالوغني أن “المعارك دائرة للسيطرة على مطار غوستوميل” غربي كييف.

وتعرض مطار أنتونوف العسكري في غوستوميل لهجوم شنته قوات روسية وصلت على متن مروحيات عدة وتواجهت مع وحدات من الجيش الأوكراني.