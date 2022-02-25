شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما استولت عليها روسيا.. تسجيل إشعاعات مقلقة في محطة تشرنوبيل النووية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أنها سجّلت بيانات إشعاعية مقلقة من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية التي استولت عليها القوات الروسية الخميس قبل يوم، فيما أكّدت موسكو أن الوضع تحت السيطرة.

وقال نائب مدير الإدارة الأوكرانية لمسائل الأمن في المنشآت النووية ألكسندر غريغوراش: “تجاوزت المؤشرات مستويات السيطرة العادية عند الساعة 03,20 (01,20 ت غ الجمعة)”، بحسب سكاي نيوز.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غريغوراش: “لكننا لا نستطيع التحقق من ذلك لأن تمّ إجلاء كل الطاقم”.

وأشار البرلمان الأوكراني عبر حسابه على تيلغرام إلى أن نظام التحكم الآلي قد أبلغ عن زيادة في “أشعة غاما”، وهي علامة على النشاط الإشعاعي، من دون تحديد المستوى.

وقال “من المستحيل حاليًا أن نحدّد أسباب (هذه البيانات) بفعل الاحتلال والتوتر”.