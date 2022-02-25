شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي 5 انفجارات قرب محطة طاقة في كييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو اليوم الجمعة إن خمسة انفجارات سمع دويها في توقيت متقارب ما بين ثلاث وخمس دقائق قرب محطة طاقة شمال المدينة.

وأضاف "خدمات الإنقاذ تقوم بعملها. نحاول معرفة التفاصيل".

وتابع كليتشكو قائلا إن الجسور في المدينة وضعت تحت حماية وسيطرة خاصة مع اقتراب القوات الروسية، في حين أقيمت نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية وقرب المواقع الاستراتيجية بالمدينة.

ومضى يقول "الوضع الآن، بدون مبالغة، يهدد كييف. ستكون ساعات الليل وحتى قرب الصباح صعبة للغاية".