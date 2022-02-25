شكرا لقرائتكم خبر عن صور تظهر انتشارا جديدا للقوات و150 هليكوبتر في روسيا البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة أمريكية خاصة إن صورا التُقطت بالأقمار الصناعية اليوم الجمعة تظهر عددا من عمليات الانتشار الكبيرة للقوات البرية ونحو 150 طائرة هليكوبتر للنقل في جنوب روسيا البيضاء، على بعد حوالي أكثر من 30 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

وأظهرت الصور انتشارا كبيرا يتضمن أكثر من 90 طائرة هليكوبتر متوقفة بطول مسافة تزيد عن خمسة أميال على طريق بالقرب من بلدة شوجنيكي في روسيا البيضاء. كما أظهرت الصور انتشارا كبيرا للقوات البرية بعدة مئات من المركبات في بضعة ميادين.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز، التي تتعقب حشود القوات الروسية منذ أسابيع.