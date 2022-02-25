شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: تدمير 211 موقعا عسكريا في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 211 موقعا عسكريا و6 طائرات مقاتلة ومروحية واحدة و5 مسيّرات للجيش الأوكراني.

وقالت الوزارة في بيان أورده موقع قناة " روسيا اليوم" : "دمرت قواتنا 211 موقعا عسكريا بينها 17 نقطة قيادة ومركز اتصالات، و19 منظومة مضادة للطائرات إس300- و39 محطة رادار للقوات الأوكرانية".

"كما أسقطنا 6 طائرات مقاتلة وطائرة مروحية و5 طائرات بدون طيار ودمرنا 67 دبابة وعربة مدرعة، و16 راجمة صوارخ، و87 عربة عسكرية".

وأضاف البيان: "كما تمت مصادرة عدد كبير من الأسلحة التي سلمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية وبينها صواريخ "جافلين" الأمريكية و " إن إل إيه دبليو " البريطانية المضادة للدبابات".

ولفت البيان إلى أن "قوات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك تواصل بتغطية روسية زحفها على مواقع القوات الأوكرانية، حيث توغلت بعمق 21 كيلومترا واستولت على منطقة تريكيزبينكا".

كما "اخترقت قوات دونيتسك دفاعات كتائب القوميين وتوغلت بعمق 25 كيلومترا وبلغت منطقة فولنوفاخ".