روسيا تعلن إسقاط 12 طائرة وتدمير67 دبابة و16 منصة صواريخ أوكرانية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها استولت على عدد كبير من الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية وأمريكا لأوكرانيا، ومن بين أنظمة صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات و "نلاو" البريطانية.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة الروسية عطلت 211 منشأة عسكرية للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 17 موقع قيادة ومركز اتصالات و 19 أنظمة دفاع جوي من طراز إس-300 و Osa و 39 محطة رادار.

وأوضحت أنهتم إسقاط 6 طائرات مقاتلة وطائرة هليكوبتر و 5 طائرات بدون طيار و 67 دبابة ومدرعات قتالية أخرى و 16 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ.

على الجانب الأخر، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم في بيان، إنها تمكنت من 80 مخزنا تابعا للقوات الروسية، و516 آلية عسكرية، و10 طائرات، و7 هليكوبتر، فضلا عن مقتل أكثر من 1000 جندى من القوات الروسية، منذ بداية العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية أمس الخميس.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال بوتين، إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.