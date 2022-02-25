شكرا لقرائتكم خبر عن رشا أبو شقرة نائبة التنسيقية تتقدم بطلب إحاطة بشأن مركز شباب كفر طهرمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطه بشأن تعطيل افتتاح مركز شباب كفر طهرمس، بناءً علي شكوي أعضاء مركز الشباب والمواطنين بمنطقه كفر طهرمس .

وقالت رشا أبو شقرة في طلبها إنه في خطة تطوير ملاعب مراكز الشباب التي تقوم بها الوزارة قد ادرج مركز شباب كفر طهرمس في هذه الخطة لتطوير ملعب كرة القدم، وأنه تم بدأ العمل في تطويره بتاريخ 15 فبراير 2021، وتم الانتهاء من تطويره 17 أكتوبر 2021 ، مضيفة أن مجلس الإدارة قد استلم الملعب منذ أكثر من أربع أشهر وامتنعت في فتحة لأعضاء الجمعية العمومية وأهالى كفر طهرمس لممارسة الأنشطة به.

ولفتت الى أنه على الرغم من هذا الا أنه لم يتم افتتاح الملعب وممارسة النشاط به حتى يومنا هذا، وهو ما آثار حفيظة عدد كبير من الأهالي الذين تقدموا بشكاوى عديده، ومناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعى دون أي رد أو استجابة من وزارة الشباب والرياضة، متسائلة : لماذا كل هذا الوقت المهدر الذى من شأنه ضياع حقوق المواطنين وضياع مجهودات وزارة الشباب والرياضة ؟.