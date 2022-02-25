شكرا لقرائتكم خبر عن مخيبة لآمال الأوكرانيين.. أبرز تصريحات المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين عن الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كما صرح الرئيس الأوكراني دائما أن الغرب خيب آمال الأوكرانيين، وخذلهم وتركهم في مواجهة القوى الروسية وحده؛ يظهر هذا جليا من مجموعة تصريحات أدلى بها مسئولون أوروبيون وأمريكيون مؤخرا.

حيث نقلت قناة “العربية” عن مسؤول عسكري أمريكي قوله: تقييمنا أن بوتين يريد الإطاحة بحكومة أوكرانيا وتعيين حكومة موالية؛ مؤكدا في الوقت نفسه أن أمريكا تبحث عن طرق جديدة لتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

في غضون ذلك، خرج وزير الدفاع البريطاني بن والاس بتصريح صادم معلنا أن المملكة المتحدة لن تخوض أي معارك ضد روسيا خلال الأيام القادمة.

ووفقا لـ “العربية” أكد والاس أن بلاده لن تقاتل في روسيا.

في غضون ذلك خيب وزير المالية الألماني آمال الجميع في أوكرانيا عندما قال: “لا نعارض إقصاء روسيا من نظام “سويفت” لكن نفكر في العواقب”.

وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أكد أمس الخميس، أن فصل روسيا عن شبكة المدفوعات الدولية “سويفت” أحد الخيارات التي يجري النظر فيها.

وكان الجيش الروسي قد أعلن السيطرة على مطار “جوسستوميل” في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدًا أن عملية إنزال نفذتها القوات الروسية أسفرت عن مقتل 200 جندي من القوات الخاصة الأوكرانية.