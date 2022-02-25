شكرا لقرائتكم خبر عن "بوريل": يجب أن تدرك روسيا أنها ستصبح في عزلة دولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن روسيا يجب أن تدرك أنها ستصبح في عزلة عن المجتمع الدولي، كما تم إدراج الرئيس بوتين ووزير خارجيته ضمن قائمة العقوبات على روسيا.

وأضاف بوريل: تم استدعاء السفير الروسي في الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على العملية ضد أوكرانيا، ونعرف أن روسيا ستستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الذي يدين الحرب في أوكرانيا.

وقال بوريل إن مواجهة روسيا لا تتعلق بأوكرانيا فقط أو أوروبا ولكن بالقانون الدولي، كما أن الاتحاد الأوروبي سيعزز دعمه لمولدوفا لأنها ستواجه استفزازات روسية قريبا.