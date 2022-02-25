شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: الهجوم الروسي على أوكرانيا أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ عقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أن

الهجوم الروسي على أوكرانيا أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ عقود، موضحا أن الرئيس "بوتين" ارتكب خطأ استراتيجيا فادحا، داعياً روسيا لوقف هجماتها على أوكرانيا.

وقال: "لا بد أن نكون مستعدين لفعل المزيد تجاه أوكرانيا"، موضحا أنه تم نشر آلاف الجنود في الجزء الشرقي من أوروبا، معلقاً: "لن يكون هناك أمن في أوروبا من دون وحدتنا".

ولفت إلى أن القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة وهي قادرة على مواجهة الهجوم الروسي، مضيفا: "نحن على اتصال مباشر مع الحكومة الأوكرانية

ونسعى لعدم الدخول في تصادم مع القوات الروسية".