شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط عضوية روسيا في مجلس أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجو دي مايو اليوم الجمعة، إن عضوية روسيا في مجلس أوروبا أُسقطت بعد غزوها لأوكرانيا.

وتشكل مجلس أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في القارة، والمجلس منفصل عن الاتحاد الأوروبي.

وقال دي مايو في بيان "اتخذت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا الذي تتولى إيطاليا رئاسته قرار استبعاد الاتحاد الروسي من عضويته".

ومضى قائلا "إيطاليا تعتبر هذا الإجراء ضروريا في ضوء عدوان روسيا العسكري غير المقبول على أوكرانيا، وهو العدوان الذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".