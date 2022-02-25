شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول إيراني: سنستمر في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى مع رفع العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي اليوم الجمعة، إنه حتى مع رفع العقوبات المفروضة على طهران بعد التوصل إلى اتفاق في فيينا سوف نستمر في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.



ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية عن إسلامي، قوله إن ”عمليات التخصيب الحالية تستمر بحد أقصى 60%، وهو ما دفع الدول الغربية في الدخول بمفاوضات مع إيران في فيينا“، مضيفاً ”حتى مع رفع العقوبات سيستمر التخصيب بنسبة 20% و5%“.