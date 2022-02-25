روسيا تعلن تدمير 12 طائرة و67 دبابة و16 منصة صواريخ أوكرانية.. وكييف ترد: استهدفنا 516 آلية عسكرية وأسقطنا 17 طائرة روسية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نجحت في تدمير 211 منشأة عسكرية و6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات في أوكرانيا

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة نقلته قناة "روسيا اليوم"،: " تمكنت القوات المسلحة الروسية من تدمير 211 منشأة عسكرية للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، من بينها 17 موقعا للقيادة ومركزاً للاتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و19 نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات من طراز S-300 و Osa، و 39 محطة رادار".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم إسقاط 6 طائرات مقاتلة وطائرة هليكوبتر و5 طائرات بدون طيار.. وتم تدمير67 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و16 قاذفة صواريخ متعددة، و87 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وتابعت: "كما تمت خلال العملية العسكرية الجارية مصادرة عدد كبير من الأسلحة التي سلمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية.. ومن بين الأسلحة أنظمة صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات وأنظمة NLAW البريطانية".

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات جمهورية دونيتسك ولوجانسك الشعبية تواصل تقدمها والهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا بدعم من القوات المسلحة الروسية، إذ تقدمت مجموعة قوات جمهورية لوجانسك الشعبية إلى عمق 21 كيلومترا واستولت على منطقة تريكيزبينكا، كما تقدمت التشكيلات والوحدات العسكرية لجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن اخترقت الدفاعات التابعة لكتائب القوميين (المتطرفين)، حتى 25 كيلومترا ووصلت إلى فولنوفاخ.

على الجانب الأخر، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم في بيان، عن تدمير 80 مخزناً تابعاً للقوات الروسية، و516 آلية عسكرية، و10 طائرات، و7 هليكوبتر، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 1000 جندى من القوات الروسية، منذ بداية العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية أمس الخميس.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وأكد بوتين، أن روسيا بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا، داعياً في الوقت ذاته الجيش الأوكراني لإلقاء السلاح.