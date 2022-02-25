شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمود كارم: تقرير مصر للألية الأفريقية يؤكد جهودها فى مجال الحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية الدور الذى تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، فى الامتثال الأفريقى لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقى للتنمية 2063.

جاء ذلك عقب مشاركته فى الفاعلية التى نظمتها وزارة الخارجية بمناسبة إطلاق تقرير المراجعة الدورية الخاص بمصر فى إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بحضور رؤساء البعثات الأفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة فى القاهرة، بجانب ممثلين عن المجتمع المدنى والهيئات الإعلامية والأكاديمية والإعلامية ورؤساء مراكز الأبحاث.

وأضاف السفير كارم أن التقرير الذى قدمته مصر يؤكد الجهود التى قامت بها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار فى الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى شهر سبتمبر 2021 والبدء فى تنفيذ محاورها المختلفة، وكذا تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، فضلًا عن جهود مصر الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

يذكر أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء هى مبادرة تتبناها عدد من الدول الأفريقية بينهم مصر، وتختص الآلية بمجالات: الديمقراطية، والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،قد بدأت الآلية عملها بالفعل فى 9 مارس 2003 كأداة أفريقية للرصد والتقييم الذاتى.