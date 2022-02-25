وقت وضع زوجته مولودها.. ضبط عامل هتك عرض طفلة داخل شقة حماته فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

ألقت قوات الأمن في محافظة الدقهلية القبض على عامل لاتهامه بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات جنسيا بعد استدراجها إلى شقة حماته في منطقة عزبة الشحاتين بمدينة المنصورة مستغلا غياب زوجته ووالدتها خلال وضع زوجته مولودهما.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، يفيد بورود بلاغ من "ر.س"، يتهم "ح.ع"ح.ق"، باستدراج ابنته الطفلة "ج"، عمر 9 سنوات، والتعدي عليها جنسيا.

وقال الشاكي في بلاغه أن ابنته كانت تلهو فى الشارع وقام المجني عليه باستدراجها إلى مسكن حماتة بالمنطقة مستغلا غيابها بصحبة زوجته لوضعها مولدهما، وكمم فم الطفلة وقام بالتعدي عليها جنسيا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من ضبط المتهم وبمواجهة اعترف بارتكابه الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 1842 لسنة 2022 إداري قسم شرطة أول المنصورة.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة حال قيام المجني عليها باللهو في الشارع وشاهدها المتهم وقام باستدراجها والتعدي عليها جنسيا داخل الشقة الخاصة بحماته مستغلا عدم تواجدها وخلوها من ثمة قاطنين .

كما بينت التحريات أن المتهم قام بإقحام المجني عليها إلى داخل الشقة وتجريدها من ملابسها عنوة إلا أن المجني عليها قامت بالصراخ والاستغاثة ومقاومته رغم صغر سنها حتي تنجو منه إلا أن المتهم قام بتكميم فمها إلى أن استسلمت له حتى اعتدى عليها جنسيا وغادر محل الواقعة بعد أن أتم جريمته.

وقررت النيابة صرف الشاكية وابنتها من سراي النيابة على أن تعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان التعدي الواقع عليها وإرسال عينات من السائل المنوي للمتهم وأخذ عينة والتحفظ عليها بالطرق الطبية لحين صدور قرار آخر بشأنها.