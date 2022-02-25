التشيك تعلن غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - براج - (أ ش أ):

أعلن وزير النقل التشيكي، مارتن كوبتا، اليوم الجمعة، غلق المجال الجوي لبلاده أمام الطائرات الروسية بدءا من منتصف الليلة.

وأوضح كوبتا - في تصريحات نقلها راديو (براج إنترناشونال) الرسمي - أن الخطوة تأتي بتنسيق مع بولندا، التي أعلنت، في وقت سابق من اليوم، اتخاذها الإجراء ذاته.

كان وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوسان، قد أعلن أن الحكومة تخطط لفرض عقوبات أحادية إضافية على روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا، في الوقت الذي أبدى وزير الخارجية، يان كافان، عدم رضا بلاده عن مدى العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على موسكو، بحسب "راديو براج إنترناشونال".