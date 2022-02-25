بعد يومين من العملية العسكرية.. روسيا تعلن استعدادها لمحادثات مع أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب، في محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج، استعداد موسكو لعقد محادثات رفيعة المستوى مع كييف.

وقالت الخارجية الصينية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني - "إن روسيا مستعدة للتفاوض مع الجانب الأوكراني على مستوى عال".

وأكد بوتين - في خطاب متلفز صباح أمس - أنه "استجابة لطلب من رؤساء جمهوريات دونباس، واتخذ قرارًا بتنفيذ عملية عسكرية خاصة من أجل حماية الأشخاص الذين عانوا من سوء المعاملة والإساءة والإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام كييف لمدة 8 سنوات".

وشدد الرئيس الروسي، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.