54 مدينة روسية تنظم مظاهرات لا للحرب

نزل آلاف الروس إلى الشوارع للاحتجاج على غزو أوكرانيا، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن حوالي 1745 شخصًا في 54 مدينة روسية اعتقلوا في يوم واحد، 957 منهم على الأقل في موسكو. وتجمع المتظاهرون في ساحة بوشكين بموسكو مرددين هتافات «لا للحرب!» وبحسب ما ورد قُبض على حوالي 340 شخصًا في سانت بطرسبرغ.

وحذرت لجنة التحقيق الروسية هيئة التحقيق الفيدرالية في بيان يوم الخميس من احتمال تحميل المتظاهرين المسؤولية الجنائية لمشاركتهم في احتجاجات حاشدة. وألقت باللوم على وسائل الإعلام والإنترنت والشبكات الاجتماعية في «نشر الدعوات للمشاركة في أعمال شغب جماعية وتجمعات مرتبطة بالوضع المتوتر في السياسة الخارجية».

وأضافت «نذكّر بأن الدعوات للمشاركة والمشاركة المباشرة في الأحداث غير المصرح بها وفقا للإجراءات المعمول بها تترتب عليها عواقب قانونية خطيرة». «ينص القانون على عقوبة شديدة لتنظيم أعمال شغب جماعية، وكذلك لمقاومة ضباط إنفاذ القانون.

ووفقًا للقانون الجنائي للاتحاد الروسي، قد يواجه الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الأعمال غير القانونية عقوبة السجن». وأضافت أن الجرائم ستخضع «لتقييم قانوني ملائم» وأن مرتكبيها سيواجهون «العقوبة المناسبة».

وخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحتجين ضد الحرب في روسيا في تصريحات متلفزة يوم الجمعة باللغة الروسية حثهم فيها على «الدفاع من أجلنا».