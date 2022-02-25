شاهد دبابة روسية ترفع علم الاتحاد السوفيتي قرب كييف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 36 دقيقة

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق دبابات وآليات عسكرية روسية، ترفع العلم السوفيتي، أثناء توجهها نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

وتأتي هذه اللقطات لتدعم الاتهامات التي وجهها الغرب للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسعيه لإعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي، على حساب الشعب الأوكراني.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه محافظ كييف، إن المدينة “دخلت في مرحلة دفاعية”، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جيشها عزل العاصمة الأوكرانية من الناحية الغربية.

وقالت وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع، إن “القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا تهاجم مواقع الجيش الأوكراني بدعم من الجيش الروسي”.

والخميس، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي بوتين، قائلا إنه “ينتهك مبادئ السلام العالمي، ولديه طموحات أكبر بكثير من أوكرانيا”، وأنه “سيتحمل عواقب العدوان على أوكرانيا”.

وتابع: “بوتن يريد تغيير مستقبل العالم. بوتن سيكون منبوذا على المستوى العالمي، وكل دولة تدعمه ستتحمل المسؤولية”، مشددا على أن بلاده “لا نية لديها للتحدث معه”.