تراجع طفيف في أسعار النفط بعد “الارتفاع الجنوني”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد زيادات حادة بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 98.75 دولار للبرميل في الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش بعدما قفز إلى 101.99 دولار.

وهبطت عقود مايو 40 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 98.75 دولار للبرميل، وفقما ذكرت وكالة “رويترز”.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 92.51 دولار للبرميل بعد بلوغه أعلى مستوى خلال الجلسة عند 95.64 دولار.

ودفع الهجوم الروسي على أوكرانيا الخميس، الأسعار إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، لأول مرة منذ 2014، ولامس خام برنت 105 دولارات للبرميل.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها ومنهم روسيا أو التكتل المعروف باسم “أوبك+”، يوم الأربعاء، لتحديد ما إن كانوا سيلتزمون باتفاق الإنتاج الراهن الذي يقضي بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل.

وأكد مسؤول أمريكي أن إمدادات الغاز والنفط الروسية غير مستهدفة على وجه التحديد بالعقوبات، علما أن روسيا هي ثاني أكبر منتج للخام في العالم ومورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا.