أوكرانيا تحتفي بـ”مفجّر الجسر” الذي لم يجد وقتًا للفرار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام في أوكرانيا قصة فيتالي سكاكون، المهندس العسكري، مشيدين بـ”العمل البطولي” الذي قام به لوقف تقدم الجيش الروسي في بلاده.

وأثنى الإعلام الأوكراني بالمهندس العسكري البحار فيتالي سكاكون، الذي فجّر جسرًا حيويًا في هينيتشيسك لإيقاف تقدم للقوات الروسية في المدينة المهمة، أمس الخميس، في اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية.

وذكر تقرير استنادا لمعلومات مستقاة من الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأوكرانية، أنه “في هذا اليوم الصعب على بلدنا، عندما كان الشعب الأوكراني يصد المحتلين الروس من جميع الاتجاهات، كانت المنطقة المحيطة بالقرم من أصعب الأماكن على خريطة أوكرانيا، حيث واجهت كتيبة منفصلة من مشاة البحرية الأعداء هناك، ولوقف تقدمهم تقرر تفجير جسر طريق هينيتشيسك”.

ووفق التقرير، تطوع سكاكون لأداء مهمة تلغيم الجسر بغرض نسفه، لكن العسكري لم يكن لديه وقت للمغادرة فلقي حتفه.

وقال التقرير: “اتصل سكاكون بالقيادة وقال إنه يفجّر الجسر. سمِعَ دوي انفجار على الفور. مات أخونا. أدى عمله البطولي في إبطاء تقدم العدو بشكل كبير، مما سمح للوحدة بإعادة الانتشار وتنظيم الدفاع”، بحسب ما نقله موقع “المراقب” الإخباري الأوكراني.

وأفادت تقارير بأن قيادة البحرية الأوكرانية ستتقدم بطلب إلى القيادة العليا لمنح جائزة الدولة لسكاكون، الذي “لقي حتفه دفاعا عن بلاده، وتقديرا لدوره البطولي”.

وتناقل أوكرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصة سكاكون على نطاق واسع، مشيدين بدوره البطولي، إلى جانب صور لبعض قتلى الجيش في اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.