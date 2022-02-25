شكرا لقرائتكم خبر عن “بوتين”: نقاتل حفنة مدمنين ونازيين جدد في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
دعا الرئيس الوسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني لتولي زمام السلطة في كييف، مؤكدا في الوقت نفسه على عدم سماح العسكريين الأوكرانيين باستخدام المدنيين والأفراد كدروع بشرية.
كما توجه بوتين، في تصريح لقادة الجيش الأوكراني، وقال: “التوصل إلى اتفاق بيننا سيكون أسهل إذا ما توليتم السلطة”؛ موضحا أن روسيا تقاتل حفنة من المدمنين والنازيين الجدد في أوكرانيا.
وأشار بوتين إلى أن القوات الروسية تواجه الآن تشكيلات عنصرية ونازية في أوكرانيا، مثمنا في الوقت نفسه ما تقوم به قوات بلاده من مجهود وتضحيات في مواجهة النازيين الجدد في أوكرانيا.
وكشف بوتين أن كل ما يجري في أوكرانيا يتم من خلال مستشارين غربيين لا سيما من أميركا؛ فيما قالت وكالة الإعلام الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن “روسيا مستعدة لإرسال وفود إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا”.
على صعيد متصل، وافقت 27 دولة على تجميد أصول رئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، في قرار أوروبي بالإجماع.
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