شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد لـ”بوتين”: غزو روسيا لأوكرانيا تصحيح للتاريخ وإعادة التوازن إلى العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

اعتبر رئيس النظام السوري بشار الأسد، أن روسيا تدافع عن نفسها والعالم ومبادئ العدل والإنسانية، وذلك بعدما غزت القوات الروسية أوكرانيا.

وزعم الأسد في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وفقًا لـ”سي إن إن”.

وقال إن “الهيستيريا الغربية تأتي من أجل إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ لصالح الفوضى التي لا يسعى إليها إلا الخارجون عن القانون”، مضيفا أن “روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية”، بحسب زعمه.

وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنها اتفقت بالإجماع على تجميد أصول الرئيس الروسي فلادمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف.

وأكدت 27 دولة أوروبية، أنها قررت تجميد أصول بوتين ولافروف، بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقالت الحكومة الفرنسية: إنها ستقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 300 مليون يورو.

وقررت جمهورية التشيك، مشاركة بولندا في إغلاق الأجواء أمام خطوط طيران روسية، بينما أكدت سويسرا، أن حيادها في أزمة أوكرانيا يترك الباب مفتوحا للتعامل مع روسيا.

يأتي هذا عقب تصريحات الرئيس الأوكراني زيلنسكي، أنه سأل 27 رئيس دولة أوروبية، لكنهم لم يجيبوا لأنهم خائفون، مؤكدًا تخلي أمريكا والغرب عن بلاده في مواجهة الجيش الأحمر الروسي.

في الوقت نفسه تجدد القصف الروسي على مدينة خاركيف، وسط تصدي القوات الأوكرانية لمحاولة روسية لاقتحام المدينة.