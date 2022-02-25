شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس ‏⁦‪‬⁩ ⁦‪الألماني: أتوسل إلى ⁦⁩”بوتين” وقف الحرب على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

وجه الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، دعوة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن يوقف الحرب ضد جارته أوكرانيا.

ونقلت قناة العربية تصريحات للرئيس الألماني قال فيها: “أتوسل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب على أوكرانيا”.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكى، عبر عن خيبة أمله في الدول الغربية والأوروبية على التحديد، وذلك بعدم الرد بصورة كافية على الهجوم الروسي، والتباطؤ في إرسال المساعدات لبلاده.

كما دعا زيلينسكى الأوروبيين للتظاهر لإجبار حكوماتهم على التحرك، ضد الغزو الروسي على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، “ما زال بإمكان أوروبا العمل لوقف العدوان الروسي، والهجوم الروسي يعيدنا إلى أجواء الحرب العالمية الثانية”.

كما وجه رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا: “يجب أن نجلس سويا لنتحدث”، ووجه رسالة أخرى إلى جيش بلاده، مفادها: “أنتم كل ما لدينا”.