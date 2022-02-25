شكرا لقرائتكم خبر عن لم يجد وقتا للفرار.. قصة مهندس أوكراني فجر جسرًا يدويًا لوقف زحف الجيش الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، مهندس عسكري أوكراني، ووصفوا عمله بـ”البطولي” ، حيث قام بوقف تقدم الجيش الروسي في بلاده.

وقام المهندس العسكري البحار فيتالي سكاكون، بتفجير جسر حيوي في هينيتشيسك لإيقاف تقدم للقوات الروسية في المدينة المهمة، الخميس، في اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية.

وذكر تقرير، بحسب سكاي نيوز، أنه عندما كان الشعب الأوكراني يصد الغزو الروسي من جميع الاتجاهات، كانت المنطقة المحيطة بالقرم من أصعب الأماكن على خريطة أوكرانيا، حيث واجهت كتيبة منفصلة من مشاة البحرية الجنود الروسيين هناك، ولوقف تقدمهم تقرر تفجير جسر طريق هينيتشيسك”.

ووفق التقرير، تطوع سكاكون لأداء مهمة تلغيم الجسر بغرض نسفه، لكن العسكري لم يكن لديه وقت للمغادرة فمات في نفس الموقع .