شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجماع.. قرار أوروبي بتجميد أصول الرئيس الروسي ووزير خارجيته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، أنها اتفقت بالإجماع على تجميد أصول الرئيس الروسي فلادمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف.

وأكدت 27 دولة أوروبية، أنها قررت تجميد أصول بوتين ولافروف، بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقالت الحكومة الفرنسية: إنها ستقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 300 مليون يورو.

وقررت جمهورية التشيك، مشاركة بولندا في إغلاق الأجواء أمام خطوط طيران روسية.

بينما أكدت سويسرا، أن حيادها في أزمة أوكرانيا يترك الباب مفتوحا للتعامل مع روسيا.

يأتي هذا عقب تصريحات الرئيس الأوكراني زيلنسكي، أنه سأل 27 رئيس دولة أوروبية، لكنهم لم يجيبوا لأنهم خائفون، مؤكدًا تخلي أمريكا والغرب عن بلاده في مواجهة الجيش الأحمر الروسي.

في الوقت نفسه تجدد القصف الروسي على مدينة خاركيف، وسط تصدي القوات الأوكرانية لمحاولة روسية لاقتحام المدينة.