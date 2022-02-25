شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة عاتية تضرب شمال شرق أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة، إن من المتوقع أن تؤدي عاصفة شتوية عاتية إلى سقوط مزيج من الثلوج الكثيفة والمطر المتجمد على شمال شرق الولايات المتحدة اليوم الجمعة مما يشكل خطورة على المسافرين.

وقالت الهيئة إن من المتوقع أن تشهد منطقة تمتد من شمال ولاية أوهايو مرورا بولاية بنسلفانيا وصولا إلى ولاية نيويورك تراكم الجليد بارتفاع ربع بوصة كما تشير التنبؤات إلى سقوط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمترا إلى الشمال في نيو إنجلاند خلال اليوم.

وأصدرت الهيئة تحذيرات من الجليد والعاصفة الشتوية وحذرت السائقين من تراكم طبقة سميكة من الجليد والثلوج على الطرق خلال اليوم.

وقالت محذرة السائقين "تجنبوا السير على الطرق كلما كان ذلك ممكنا وإذا اقتضت الحاجة سفركم هدئوا السرعة ولا تزاحموا كاسحات الجليد".