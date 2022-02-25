بعد مقتل المئات.. بوتين يدعو الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة.. ويعلن استعداده للتفاوض مع كييف.. ورئيس أوكرانيا: القتال عنيف للغاية

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة وأنه سيكون من السهل الاتفاق إن كانت السلطة في أيد الجيش الأوكرانى، مؤكدا أن كل ما يجري في أوكرانيا يتم من خلال مستشارين ولا سيما الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الروسى خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي الروسي: "نثمن ما تقوم به قوات الجيش الروسى.. وأدعو القوات المسلحة الأوكرانية عدم استخدام المدنيين دروعا بشرية".

وفي سياق متصل، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسى إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكرانى، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا. في البداية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية هو مساعدة الجيش في جمهورية دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، بما في ذلك من خلال نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا. وهذا، في الواقع، جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد".

ووفقا له، فإن الوفد الروسى سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الكرملين.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على ساحة جوية قرب كييف بتنفيذ إنزالا مظليا، كما تم إغلاق مدينة "تشيرنيف" فى أوكرانيا، فيما هاجمت مروحية عسكرية روسية مطار هوستوميل، بحسب قناة العربية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، مقتل نحو ألف جندي روسي حتى الآن، فى إطار العمليات العسكرية بين اوكرانيا وروسيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن "القتال الدائر بالقرب من (تشيرنيهيف، وهوستوميل وميليتوبول) عنيف للغاية ومات الناس هناك، لكن أوكرانيا تواصل الكفاح من أجل شعبها"، وفق تغريدة كتبها الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الرئيس الأوكراني، نظيره الروسي للجلوس على مائدة المفاوضات بعد أن نفذت موسكو عمليات عسكرية طالت العاصمة كييف.

ووفق وكالة الأنباء رويترز، قال زيلينسكي: "أدعو المواطنين الأوروبيين للتظاهر للضغط على حكوماتهم لاتخاذ قرارات حاسمة، فرد الفعل الأوروبي غير كاف وكذلك المساعدات في حين تهاجم الدبابات الروسية شعبنا".

وأضاف الرئيس الأوكراني: أوروبا ما زال بإمكانها وقف العدوان إذا تحركت بسرعة"

على الجانب الأخر، أعلن الجيش الروسي، عن مقتل 200 من أفراد القوات الخاصة الأوكرانية، خلال معركة مطار هوستوميل قرب كييف، وذلك حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

وذكر الجيش الروسي، أنه لن يتم قصف المناطق السكنية في العاصمة الأوكرانية كييف، وأن القوات الروسية سيطرت على مهابط طائرات قرب كييف عبر إنزال مظلي، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية: "نجحنا في عزل العاصمة الأوكرانية كييف".

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى تصعيد خطير، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين، إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

أعلن حرس الحدود الأوكرانى، الخميس، دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا، وقال مسؤولون بالحرس لاحقاً إن الجيش الروسى يحاول اقتحام كييف، بحسب قناة العربية.

وأضاف المسؤولون، أن طائرات هليكوبتر روسية تهاجم مطار جوستوميل العسكرى قرب كييف، وتحدثوا عن إسقاط 3 مروحيات روسية، وأكدوا أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروسيا لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية أوكرانية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني، أن معركة جارية مع القوات الروسية في قاعدة عسكرية قرب العاصمة كييف، بحسب قناة العربية.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن القومي لمناقشة الأزمة الأوكرانية، بحسب قناة "سكاى نيوز".

اشتباكات جوية وبرية وقصف في كييف

وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية، أن عدد من المقاتلات السوخوى الروسية تشتبك مع مقاتلات "ميج" الأوكرانية فوق العاصمة كييف، بحسب قناة "العربية".

وأعلن جهاز الأمن الفدرالى الروسى، أن 46 عنصرا من حرس الحدود الأوكرانى تركوا مواقعهم وتوجهوا إلى روسيا.

رفع العلم الروسي جنوب أوكرانيا

وفي سياق متصل، رفعت القوات الروسية، العلم الروسى على بلدية مدينة خيروكم جنوبى أوكرانيا قرب جزيرة القرم، بحسب قناة "سكاى نيوز" عربية.

كما أعلنت مصادر فى حرس الحدود الأوكرانى، أن عدد من المروحيات الروسية هاجمت قبل قليل، مطار غوستوميل العسكري قرب كييف.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل تعرض مقر الاستخبارات الأوكرانية لقصف صاروخى.

أكثر من 60 قتيلا

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها تمكنت من أسر أكثر من 90 جنديا روسيًا، وفق تقارير إعلامية.

وفي ذات السياق، أفادت تقارير إعلامية، بمقتل أكثر من 60 شخصا جراء الهجوم العسكري الذى استهدف عدة مناطق فى أوكرانيا.

الناتو يتأهب بمقاتلات

بدوره قال ينس ستولتنبرج أمين عام حلف "الناتو"، إن موسكو تريد تمزيق القواعد التي حفظت السلام لعقود وإعادة رسم خرائط النفوذ والحرية والديمقراطية، مؤكدا عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا: " قدمنا لأوكرانيا أنظمة دفاعية لكن ليس لدينا خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا".

وكشف ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى، عن وضع أكثر من مائة مقاتلة و120 سفينة وقوات تدخل في حالة تأهب قصوى، بعد الهجوم العسكري الروسى على أوكرانيا.

ودعا أمين عام حلف "الناتو"، دول الحلف إلى "وقفة رجل واحد" لحماية مصالح الأمنية، مشيرا إلى أن الحلف ساهم في بناء جيش أكراني قوي أقوى مما كان في 2014.

فرنسا تتوعد بوتين

وعلى صعيد متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستقف مع أوكرانيا، مؤكدا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنتهك ميثاق الأمم المتحدة، بحسب قناة العربية.

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمته بشأن تطورات غزو روسيا لأوكرانيا، إلى أن بلاده تدعم أوكرانيا وتتحمل المسئولية لتوفير الحماية للدول الأوروبية، وأوضح إن الرئيس الروسى قرر تهديد السلام فى أوروبا.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أنه سيرد بدون ضعف على العمل الحربي الروسي ضد أوكرانيا، مؤكدا أنهم لن يظهروا ضعفا في فرض مزيد من العقوبات على روسيا، موضحا أن روسيا ستعاني من تبعات مدمرة طويلة الأمد.

بايدن يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

من جانبه، أدان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الهجوم الروسي على أوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي".

وقال بايدن - في بيان نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - إنني "أدين هذا الهجوم غير المبرر من قبل القوات العسكرية الروسية.. لقد أطلعته (زيلينسكي) على الخطوات التي نتخذها لحشد الإدانة الدولية، بما في ذلك الاجتماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف بايدن أن زيلينسكي طالبه بدعوة قادة العالم إلى التحدث بوضوح ضد الهجوم الروسي والوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيلتقي بقادة دول مجموعة السبع وأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها سيفرضون عقوبات شديدة على روسيا.

خام برنت يشتعل

وعلى الجانب الاقتصادي، تخطى خام برنت 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ سنوات، وفق مصادر إعلامية، تزامنا مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.

وأعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت عملية إنزال فى ماريبول وأوديسا .

وقالت وسائل إعلام دولية، أن دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف على الحدود الشمالية الشرقية، وكذلك دوى إطلاق نار بمحيط مطار بوريسبل فى العاصمة الأوكرانية كييف.

كما شهدت مدن الشرق الأوكرانية عملية نزوح واسعة للسكان باتجاه الشرق، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية ضد كييف، وفق تقارير إعلامية.

أعلنت روسيا تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن البنية التحتية لسلاح الطيران الأوكراني خرجت عن الخدمة، بحسب تقارير إعلامية.

وشوهد تصاعد أعمدة دخان كثيفة ناتجة عن انفجار في مطار تشوغيف العسكري بمنطقة خاركوف الأوكرانية.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.