شكرا لقرائتكم خبر عن “بوتين” لنظيره الصيني: هذا الأمر غير مقبول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أبلغ الريئس الروسي فلادمير بوتين نظيره الصيني، أن استخدام العقوبات ضد روسيا غير مقبول.

وأكد بوتين لنظيره الصيني بأن العملية الروسية ضرورية لحماية المدنيين، مؤكدًا أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لا تستهدف المناطق المدنية.

فيما كشف الرئيس الصيني لبوتن، استعداد بلاده للتنسيق الوثيق والدعم المتبادل في الأمم المتحدة.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن السلطات الأوكرانية لم تلتزم باتفاقية مينسك، مؤكدة سلطات كييف مارست التمييز ضد الناطقين بالروسية.

وأعلنت بريطانيا، أن العملية الروسية أحرزت تقدما طفيفا وسلطات أوكرانيا تسيطر على المدن الرئيسة.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه تم اعتراض عدة صواريخ باليستية روسية وتم إسقاط طائرتين.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها على “جزيرة زميني” في البحر الأسود عقب استسلام 82 جنديًا أوكرانيًا.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه دول الاتحاد الأوروبي، أنها اتفقت بالإجماع على تجميد أصول الرئيس الروسي فلادمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف.