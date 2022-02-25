شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الأوكرانية: مقتل أكثر من 1000 جندي روسي حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة بين صفوفها في “بيلوفودسك”.

وأكد الجيش الأوكراني، أن نحو ألف جندي روسي قتلوا حتى الآن، خلال المواجهات المستمرة والتي وصلت للعاصمة كييف.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها سيطرت على ساحة جوية قرب كييف ونفذنا إنزالا مظليًا، مؤكدة أنه تم إغلاق مدينة “تشيرنيف” الأوكرانية.

وأكد الجيش الروسي أن 200 من أفراد القوات الخاصة الأوكرانية، قد قتلوا خلال معركة مطار هوستوميل قرب كييف.

وأضاف أنه بعد معارك قوية مع القوات الأوكرانية في منطقة شمال غرب كييف، نجح في عزل العاصمة.

فيما أدانت منظمة الأمم المتحدة مقتل 25 مدنيًا في أوكرانيا من قبل قوات الجيش الروسي.

وصرح الكرملين أن الرئيس بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء محادثات مع الأوكرانيين، مؤكدًا أن الوفد التفاوضي إلى مينسك سيضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية.