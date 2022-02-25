شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن سيطرة قواتها على مطار في العاصمة الأوكرانية كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزراة الدفاع الروسية، أن قواتها سيطرت على مطار في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد الجيش الروسي، أنه قواته سيطرت على مهابط طائرات قرب كييف عبر إنزال مظلي.

وأضاف أنه تم قتل 200 من أفراد القوات الخاصة الأوكرانية خلال معركة مطار هوستوميل قرب كييف.

وكشف عمدة كييف، أن العاصمة الأوكرانية دخلت مرحلة الدفاع، مطالبًا المواطنين بسرعة النزول على الملاجئ.

يأتي هذا قي وقت أكد فيه الجيش الأوكراني، وقوع معارك قوية مع القوات الروسية في منطقة شمال غرب كييف، بعد نجاح لاروس في عزل العاصمة.

وخلت العاصمة من المارة والأهالي، وأصبحت خالية من الحركة البشرية والتجارية.