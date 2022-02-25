شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: “بوتين” مستعد لإرسال وفد لإجراء محادثات مع الأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام روسية، أن الكرملين أكد استعداد الرئيس بوتين لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.

وأوضح الكرملين أن الوفد التفاوضي إلى مينسك سيضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية.

وأكد الجيش الروسي، أن قواته سيطرت على مهابط طائرات قرب كييف عبر إنزال مظلي.

وأوضح أن وحدات من القوات المسلحة الروسية حاصرت كييف من الاتجاه الغربي.

وأضاف أن القوات الرئيسية المحمولة جوا، انضمت إلى وحدات الإنزال الروسية في مطار جوستوميل، مما أدى إلى إغلاق العاصمة تمامًا.

يأتي هذا بعد دعوة الرئيس الأوكراني زلينسكي نظيره الروسي بوتن للجلوس معه للتفاوض، متهمًا أوروبا بالتباطؤ في إرسال المساعدات لبلاده.