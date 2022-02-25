شكرا لقرائتكم خبر عن “الدفاع الروسية” تؤكد عزل كييف.. والسلطات تُعلن دخول العاصمة في مرحلة دفاعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت السلطات المحلية في العاصمة الأوكرانية كييف، أن المدينة دخلت في مرحلة دفاعية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من عزل العاصمة الأوكرانية عن باقي المدن، وأنه تم محاصرتها من الجهة الغربية.

فيما كشف الجيش الأوكراني، أن معارك قوية مع القوات الروسية تدور في منطقة شمال غرب كييف.

وأوضحت القوات الروسية، أنها لن تقصف المناطق السكنية في كييف.

يأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأوكراني، عن خيبة أمله بعد تخلي الغرب عنه وتركه وحيدًا، داعيًا نظيره الروسي بوتن للجلوس معه للتفاوض.

واتهم الرئيس الأوكراني، أوروبا بالرد بصورة غير كافية على الهجوم الروسي، مؤكدًا أنه ما زال بإمكان أوروبا العمل لوقف العدوان الروسي.

وفي وقت سابق دعا زلينسكي، الأوروبيين للتظاهر لإجبار حكوماتهم على التحرك، متهمًا أوروبا بالتباطؤ في إرسال المساعدات لبلاده.

ودعت السلطات الأوكرانية سكان العاصمة كييف البقاء بمنازلهم لتفادي عمليات عسكرية نشطة.