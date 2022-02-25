شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل العقوبات في ردع روسيا.. الرئيس الأوكراني يستنجد بهذه الدول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مجموعة “بوخارست التسع” طالبا تقديم مساعدة دفاعية لأوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات على موسكو؛ مؤكدا أن العقوبات الجديدة لم تردع روسيا.

وكتب زيلينسكي عبر “تويتر” اليوم الجمعة: “نحن ندافع عن حريتنا وأرضنا. لكننا بحاجة إلى مساعدة دولية فعالة. لقد ناقشت هذا الأمر مع (رئيس بولندا) أندجيه دودا. لقد تحولت إلى بوخارست التسعة بشأن المساعدة الدفاعية والعقوبات”.

وأضاف أن أوكرانيا بحاجة إلى تشكيل “تحالف مناهض للحرب” من أجل “إجلاس روسيا وراء طاولة المفاوضات”؛ مضيفا: “تركوا أوكرانيا وحدها والعقوبات الجديدة لم تردع روسيا”، مجددا دعوته للتفاوض مع موسكو.

وتضم مجموعة “بوخارست التسع” التي بادرت بتأسيسها عام 2014 بولندا ورومانيا، تسعة دول أعضاء في حلف الناتو من شرق ووسط أوروبا، هي بلغاريا وهنغاريا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.