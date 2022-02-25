شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تعلن استعدادها لتحمل أعباء ارتفاع أسعار الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون ماليون بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن الاتحاد مستعد لتحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن فرض عقوبات على روسيا، والتي من المرجح أن تنجم بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الطاقة.

ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل، ووضع قيود على الصادرات، وإدراج عدد أكبر من الشخصيات الروسية على قوائم سوداء ردا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا.

ويعني ذلك أن البلدان التي تبيع منتجاتها لروسيا ستشهد انخفاضا في عائداتها التجارية. ويمكن أن تتخذ روسيا، المورد الرئيسي للطاقة إلى أوروبا، إجراءات انتقامية من خلال الحد من مبيعاتها من الغاز والنفط والفحم للاتحاد الأوروبي،رغم أن كلفتها ستكون باهظة بالنسبة لروسيا.

وذكر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية باولو جنتيلوني لدى وصوله إلى باريس لحضور محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي" بالطبع سندفع ثمنا اقتصاديا لهذه الحرب".

وأضاف "سنناقش ذلك اليوم، سنناقش كيف ستؤثر هذه الحرب على توقعاتنا الاقتصادية". وتابع "أعتقد أن تكلفة رد الفعل على هذا الغزو وهذا الانتهاك للقانون الدولي هي تكاليف يتعين أن نتحملها".