شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات العسكرية تتسبب في ارتفاع الإشعاع بمفاعل «تشرنوبيل» النووي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الوكالة النووية ووزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الجمعة، إنهما يرصدان مستويات إشعاعية متزايدة عند مفاعل تشرنوبيل النووي المعطل.

ولم يذكر الخبراء في الوكالة النووية التابعة للدولة مستويات إشعاعية محددة، لكنهم قالوا إن التغيير حدث بسبب حركة المعدات العسكرية الثقيلة في المنطقة، التي أدت لارتفاع الغبار المشع إلى طبقات الهواء.

وأوضحت وزارة الداخلية "بدأ مستوى الإشعاع في التزايد، إنه ليس خطيرا بالنسبة لكييف في الوقت الحالي، لكننا نراقبه".

ويقع المفاعل النووي،الذي ما زال مشعا والذي انفجر في كارثة نووية في 1986، على بعد نحو 100 كيلومتر من كييف.

وذكرت بولندا المجاورة لأوكرانيا، إنها لم ترصد أي زيادة في مستويات الإشعاع على أراضيها.