شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن استعدادها لمفاوضات سلام مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الكرملين اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لمفاوضات سلام مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو مستعدة لإرسال وفد روسي للمشاركة في المحادثات في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرض مرتين لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب الكرملين، فإن حاكم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مستعد لتهيئة الظروف لعقد لقاء بين الوفدين الروسي والأوكراني، مضيفا أن بوتين تحدث مع لوكاشينكو حول الحاجة إلى مكان به ضمانات لأمن المفاوضات.

وكان الكرملين قد استجاب من قبل بشكل إيجابي لعرض زيلينسكي الثاني بإجراء محادثات. وقال بيسكوف إن موسكو استقبلت اقتراح التفاوض بشأن وضع محايد لأوكرانيا كخطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفا أنه سيُجرى تحليل البيان، مشيرا إلى أن زيلينسكي معترف به كرئيس أوكرانيا، وقال:"نعم طبعا. (...) هو رئيس أوكرانيا".

كما قدم زيلينسكي عرضا أوليا لإجراء محادثات مع بوتين ليلة الأربعاء/الخميس، لتجنب الحرب، وقال: "أمن أوكرانيا مرتبط بأمن جيرانها. لذا علينا اليوم أن نتحدث عن الأمن في جميع أنحاء أوروبا. هذا هو هدفنا الرئيسي - السلام في أوكرانيا وسلامة مواطنينا. نحن على استعداد للتحدث مع الجميع، وأيضا معك، بسياقات مختلفة وفي أي مكان".