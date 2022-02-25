شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تقرر تجميد أصول الرئيس الروسي ووزير خارجيته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف على قائمة العقوبات.

وهذا يعني أنه سيُجرى على الأرجح تجميد أي أصول لبوتين ولافروف في الاتحاد الأوروبي. وقد لا يُسمح لهما أيضا بدخول الاتحاد الأوروبي.

وحتى عقب ظهر اليوم الجمعة، كانت هناك بيانات مختلفة حول مدى استمرار السماح لبوتين ولافروف بدخول الاتحاد الأوروبي دون قيود. وعادة تشمل قوائم العقوبات أيضا حظر الدخول الذي لا يُرفع إلا بتصاريح استثنائية، على سبيل المثال لمحادثات السلام.

والإجراءات العقابية هي جزء من مجموعة كبيرة من العقوبات التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق اليوم. ويعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 اعتماد النصوص القانونية اللازمة اليوم. وبحسب دبلوماسيين، اتفق رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي على إدراج بوتين ولافروف في قائمة العقوبات مساء أمس الخميس.

وتؤثر العقوبات الاقتصادية، من بين أمور أخرى، على قطاعات الطاقة والتمويل والنقل. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك ضوابط تصدير لبعض المنتجات وقيود على سياسة التأشيرات.

ولم يتم التخطيط بعد لاستبعاد روسيا من شبكة الاتصالات المصرفية الدولية "سويفت" وحظر استيراد الغاز الطبيعي منها على سبيل المثال. ومع ذلك، ليس من المستبعد طرد روسيا من نظام سويفت لاحقا أو أن توقف روسيا نفسها إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي. ووفقا للمفوضية الأوروبي، تورد شركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة حتى الآن حوالي 40% من الغاز المستهلك في الاتحاد الأوروبي.