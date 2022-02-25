محافظة المثنى تعطل الدوام الرسمي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة المثنى، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل؛ بذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم (ع).

وذكر بيان للمحافظة، ورد لـ الخليج 365، إن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد ٢٠٢٢/٢/٢٧ والموافق ٢٥ من شهر رجب للسنة الهجرية ١٤٤٣ ، في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية عدا المؤسسات الصحية والدوائر الخدمية ، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)".



وفي وقت سابق، أعلنت محافظات بغداد وكربلاء والديوانية وميسان وواسط وذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع).

