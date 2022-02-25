محافظة جديدة تنضم لقائمة المحافظات المعطلة يوم الأحد

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "يوم الاحد الموافق ٢٥ من شهر رجب ١٤٤٣ هجرية، المصادف ٢٧ من شهر شباط الجاري، عطلة محلية لدوائر المحافظة ويستثنى منها الدوائر الامنية والخدمية".ووجه الميالي، الدوائر الخدمية "بالتنسيق مع محافظة بغداد ودوائرها للمشاركة في خدمة جموع الزوار المعزين باستشهاد الإمام الكاظم (ع)".

وفي وقت سابق، أعلنت محافظات بغداد والديوانية وميسان وواسط وذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع).