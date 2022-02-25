أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع قياسي

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل نيسان 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 98.75 دولار للبرميل في الساعة 1045 بتوقيت جرينتش بعدما قفز إلى 101.99 دولار. وتراجعت عقود مايو / أيار 40 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 98.75 دولار للبرميل.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 92.51 دولار للبرميل بعد بلوغه أعلى مستوى خلال الجلسة عند 95.64 دولار.

ودفع غزو روسيا لأوكرانيا أمس الخميس الأسعار إلى تجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014 ولامس خام برنت 105 دولارات للبرميل.

