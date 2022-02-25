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بولندا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المدني الروسي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بولندا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المدني الروسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 فبراير 2022

أصدر رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراوسكي، تعليماته بإعداد قرار للحكومة بشأن إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الخطوط الجوية الروسية.

وكتب موراوسكي على تويتر: "أصدرت تعليماتي بإعداد قرار من مجلس الوزراء سيؤدي إلى إغلاق المجال الجوي لشركات الطيران الروسية".

في الوقت الراهن، يتم تشغيل رحلات نقل الركاب على خط وارسو-موسكو عدة مرات في اليوم من قبل كل من شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" والبولندية "لوت".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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